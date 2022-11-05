Успел записать после инсульта! У Моисеева вышел посмертный альбом

Накануне вышел последний студийный альбом Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз приурочили ко дню памяти: 40 дней с того момента, как артист ушел из жизни.
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По словам директора и близкого друга Сергея Гороха, в своем одиннадцатом альбоме Моисееву «удалось показать новый взгляд на мир после инсульта».
В сборник вошли тринадцать композиций именитых авторов, в числе которых Илья Резник, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Николай Трубач и другие.
«Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы», — написал Горох в соцсети.
Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Последние годы он не появлялся на публике, поскольку не мог восстановиться после двух инсультов. Причиной смерти стал третий приступ.