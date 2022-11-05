Успел записать после инсульта! У Моисеева вышел посмертный альбом

Накануне вышел последний студийный альбом Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз приурочили ко дню памяти: 40 дней с того момента, как артист ушел из жизни.

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По словам директора и близкого друга Сергея Гороха, в своем одиннадцатом альбоме Моисееву «удалось показать новый взгляд на мир после инсульта».