«Раздражает»: Сергей Бурунов высказал про Александра Петрова все, что думает

Актер из сериала «Полицейский с Рублевки» и звезда сказок про последнего богатыря Сергей Бурунов разоткровенничался об Александре Петрове после просмотра нового сериала с ним. Успешный молодой артист не раз переходил дорогу Бурунову, и он решил высказать все, что думает.

«Александр Петров меня, конечно, чаще раздражает. Но после просмотра сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Сашей вынужден признать: не так уж ты и бестолков, Александр! А если серьезно, советую всем к просмотру сериал о двух друзьях, которые пытаются выбраться из кризиса среднего возраста, найти любовь, поменять жизни», - написал актер.

Судя по всему, так своеобразно Бурунов решил поддержать товарища. Ведь с Петровым он дружит крепко и давно.