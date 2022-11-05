«Ситуация SOS»: Киркоров в Бишкеке угодил в новый переплет

В последнее время Филиппа Киркорова преследует череда скандалов и неурядиц. Артист несколько месяцев назад оказался под ударом общественности из-за танцев с поваленным на сцену крестом. Осенью вступил в конфликт с Наргиз, оскорбив ее, заодно оттаскал на матах и Викторию Боню, осмелившуюся вступиться за певицу.

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Следом за этим у Киркорова произошел конфуз на сцене: он пел хит «Цвет настроения синий» и не попадал в ноты, еле произнося слова и пропевая фразы. А на этот раз в Бишкеке Филипп снова оказался в затруднительном положении.

«Ситуация SOS! Впервые в моей истории. Впервые! Когда я и мой балет остались совершенно без концертных костюмов из-за логистических трудностей и таможенных формальностей, связанных с реалиями сегодняшних дней.

И мое шоу с рекордным количеством переодеваний Gold 55.The greatest hits превратилось в импровизацию из подручных материалов и реквизита», - рассказал артист.

В итоге на сцену Киркоров вышел в футболке. Свой концерт в Бишкеке он назвал самым необычным. Но нет худа без добра: артист вдохновился на смену образа и новые идеи.