Опасная беспечность: Орбакайте на концерте в Сочи нарядилась в Пугачеву

Пока Алла Пугачева обживается на новой родине, ее старшая дочь Кристина Орбакайте продолжает вести активную деятельность в России. Съемки в кино, гастроли и корпоративы – работы у наследницы Примадонны хоть отбавляй.

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Накануне Орбакайте улетела в Сочи, чтобы дать там концерт. В Сеть попали кадры с ее выступления, и на один из выходов певица нарядилась в балахон, который некогда был визитной карточкой ее мамы Аллы. Помахивая рукой, точь-в-точь, как Пугачева, Орбакайте прошлась по зрительному залу.

«Потрясающий концерт», - пришли в восторг зрители.

Сама Орбакайте, видимо, не до конца осознает, что заигрывать с образом Пугачевой сегодня чревато отменой – ведь Примадонна в настоящее время вызывает негатив и ненависть у простых людей. Поскольку перед своей эмиграцией успела назвать их рабами.