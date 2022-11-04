«Чмо дергающееся»: Вика Боня хамски приложила Филиппа Киркорова

Виктория Боня продолжает отвечать Филиппу Киркорову на его выпады в ее адрес. На этот раз Вика Боня репостнула в телеграм-канале анонимное высказывание о поп-короле, в котором его назвали «дергающимся чмом».

Воспитанница «Дома-2» дала понять, что ей эта формулировка близка, хотя и грубовата.