«Чмо дергающееся»: Вика Боня хамски приложила Филиппа Киркорова

Виктория Боня продолжает отвечать Филиппу Киркорову на его выпады в ее адрес. На этот раз Вика Боня репостнула в телеграм-канале анонимное высказывание о поп-короле, в котором его назвали «дергающимся чмом».
Воспитанница «Дома-2» дала понять, что ей эта формулировка близка, хотя и грубовата.
«Люди, как вам не стыдно! Не смейте называть Киркорова Филей! Миллионы поклонников любят этого артиста – талантливого, умного, доброго, по-настоящему интеллигентного пса из «Спокойной ночи, малыши», а вы его именем это чмо дергающееся называете», - процитировала Вика Боня неизвестного автора.
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Вика Боня дала понять, что Филипп Киркоров, по ее мнению, позволил себе еще более хлесткие высказывания в адрес женщин.
«Конечно, немного грубо, но в тему… Хотя, не так грубо, как слово «уродина», - отметила Виктория Боня.
Напомним, Филипп Киркоров за несколько дней успел оскорбить питерскую журналистку, певицу Наргиз, а затем и заступившихся за женщин Викторию Боню.