«Простота в высшем проявлении»: в России заступились за затравленную Меган Маркл

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отчитала автора недавно вышедшей книги о Меган Маркл.
Писательница уличила герцогиню Сассекскую в двуличии, заявив, что та в интервью говорит одно, а живет совсем по-другому.
Главная претензия автора книги, в частности, свелась к тому, что Меган Маркл, признаваясь в любви к скромности, живет в особняке, стоимостью десятки миллионов долларов. Да к тому же, писательница вспомнила, как Меган Маркл требовала на свадьбу тиару и отказалась жить на заднем дворе замка Елизаветы II.
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Лена Миро в присущей ей колкой манере поставила писательницу на место, защитив право Меган Маркл на роскошную, по мнению некоторых, жизнь.
«Что сказать о тех, кому не нравится Меган? Что для вас - нескромность, то для Гарри и Меган простота в высшем ее проявлении. Кто из девочек не хочет красивый кокошник на свадьбу? А кто мечтает жить на заднем дворе в домике, который больше похож на сарайчик? Ну, а про нынешний дом, который якобы стоит 10 миллионов - многие живут в домах и за 100 миллионов, так что тут вопрос скромности вообще относителен, учитывая доходы Сассексов. Ну, ничего - скоро выйдут мемуары Гарри. В них Меган ответит всем!» - заверила Лена Миро.