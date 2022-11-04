«Простота в высшем проявлении»: в России заступились за затравленную Меган Маркл

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отчитала автора недавно вышедшей книги о Меган Маркл.

Писательница уличила герцогиню Сассекскую в двуличии, заявив, что та в интервью говорит одно, а живет совсем по-другому.

Главная претензия автора книги, в частности, свелась к тому, что Меган Маркл, признаваясь в любви к скромности, живет в особняке, стоимостью десятки миллионов долларов. Да к тому же, писательница вспомнила, как Меган Маркл требовала на свадьбу тиару и отказалась жить на заднем дворе замка Елизаветы II.

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