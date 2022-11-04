«Чувствую себя плохо»: ограбленная «теща» Воробьева рассказала о своем состоянии

В момент ограбления Челышева находилась дома одна. Трое мужчин ворвались в дом в масках «Джокеров» и заставили бизнесвумен открыть сейф. Полицию вызвал муж пострадавшей, с которым она разговаривала по телефону в момент нападения. Его испугал крик жены и внезапно прервавшийся звонок.

Напомним, в прошлом году Челышева заявила, что отцом ее внука (сына дочери Татьяны) является Алексей Воробьев. Сам певец отказался комментировать личную жизнь. О случившемся он тоже пока не высказался.