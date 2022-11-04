«Чувствую себя плохо»: ограбленная «теща» Воробьева рассказала о своем состоянии

Накануне СМИ сообщили, что мама участницы проекта «Холостяк» Татьяны Челышевой, 57-летняя Виктория Челышева, стала жертвой ограбления. У женщины украли часы и драгоценности.
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Порталу 5-tv.ru удалось связаться с пострадавшей, которую злоумышленники несколько раз ударили по голове и приковали наручниками к лестнице.
«Чувствую себя плохо», — лаконично прокомментировала случившееся Виктория.
В момент ограбления Челышева находилась дома одна. Трое мужчин ворвались в дом в масках «Джокеров» и заставили бизнесвумен открыть сейф. Полицию вызвал муж пострадавшей, с которым она разговаривала по телефону в момент нападения. Его испугал крик жены и внезапно прервавшийся звонок.
Напомним, в прошлом году Челышева заявила, что отцом ее внука (сына дочери Татьяны) является Алексей Воробьев. Сам певец отказался комментировать личную жизнь. О случившемся он тоже пока не высказался.