Севастьянова нагло выставила свою «полугрудицу» в малюсеньком лифчике: а трусы чуть не упали

Безусловно, Каролина Севастьянова – очень красивая девушка с совершенным сложением, безупречным лицом, роскошными волосами, длинными ногами.

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Спорстменка к тому же обладает чарующей гибкостью и мягкой женственностью, что очень ценят мужчины.

Однако многих фолловеров Севастьяновой стала напрягать ее раскрепощенность, а ее откровенные фото все чаще стали критиковаться в Сети.

Например, снимок Каролины в изумрудном бикини не только нахваливают подписчики, но и ругают. Пользователям сети не нравится, что она выставила на обозрение свою «полугрудицу», да и трусы выглядят у ее бикини так, что они вот-вот свалятся.