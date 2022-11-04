«Ни жены. Ни детей. Ни романов. Без каминг-аутов все ясно»: Данилко на чистую воду вывел политик

Роман Худяков услышал, как Андрей Данилко (Верка Сердючка) предлагает не продавать билеты на свои концерты россиянам и не стал молчать. Политик высказал украинскому артисту все, что о нем думает.

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«49 лет. Ни жены. Ни детей. Ни даже романов. С одной приписывали – концертным директором, и та вышла замуж. Полноте. И кто он по-вашему?! Даже без каминг-аутов при его манерном поведении все с ним ясно», - написал в своем телеграме Худяков.

Он также назвал Данилко «примитивным артистом» и «русофобом». И заявил, что такие звезды России не нужны, предложив зарабатывать ему деньги в другом месте.