Ушел без скандала: Харламов поддержал заменившего его в Comedy Club Бебуришвили

Накануне Гарик Харламов огорчил поклонников неожиданной новостью. Юморист, который долгое время вел Comedy Club вместе с Павлом Волей, решил покинуть свой пост.

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Вакантное место занял Андрей Бебуришвили. Несмотря на то, что первый выпуск шоу с новым ведущим еще не вышел, многие пользователи уже раскритиковали его. Они заявили, что хотят видеть на сцене именно Харламова.