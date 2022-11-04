Ушел без скандала: Харламов поддержал заменившего его в Comedy Club Бебуришвили

Накануне Гарик Харламов огорчил поклонников неожиданной новостью. Юморист, который долгое время вел Comedy Club вместе с Павлом Волей, решил покинуть свой пост.
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Вакантное место занял Андрей Бебуришвили. Несмотря на то, что первый выпуск шоу с новым ведущим еще не вышел, многие пользователи уже раскритиковали его. Они заявили, что хотят видеть на сцене именно Харламова.
А вот сам Гарик поддержал коллегу, тем самым дав понять, что оставил Comedy Club без скандалов.
«Смотрите новый выпуск Comedy Club с новым ведущим Андрем Бебуришвили. Бебур, держись!» — написал юморист в соцсети.