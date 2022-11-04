Еще красивее мамы! Как выглядит французский сын Сафоновой из «Зимней вишни» - рос без мамы

Звезда сериала «Зимняя вишня» Елена Сафонова, несмотря на привлекательную внешность, так и не была счастлива в отношениях с мужчинами.

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В конце 1980-х годов она родила от женатого американца Ваче Мартиросяна сына Ивана, дав ему свою фамилию.

А в 1992 году вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта, познакомившись с ним на съемках картины «Аккомпаниаторша». Брак закончился скандалом – после развода француз отказался отдавать Сафоновой их общего сына Александра. Законы республики – на стороне своих граждан.

Поэтому после безутешных битв за ребенка, Елена Сафонова покинула Францию вместе со старшим сыном, оставив Александра со своим отцом.

Сейчас наследник Елены Сафоновой вырос и превратился в настоящего красавца. Он пошел по стопам своих родителей и стал артистом, играя и во французском театре, и в кино.