«Идиот!»: Солнцев обвинил Витаса в алкоголизме

Известный блогер Рустам Солнцев считает, что все проблемы Витаса происходят из-за того, что он чрезмерно употребляет алкогольные напитки.

«Идиот! Этот певец когда-то бегал изображал из себя мальчика с жабрами, а теперь вырос и все, что ему остается, — это напоминать людям, что он это он, распыляя им в лицо газовые баллончики.

Я думаю, он вжирает, так сказать, по-русски и после этого плохо себя ведет. Ему вообще нельзя притрагиваться к «алкашке», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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Солнцев напомнил, как Витас несколько лет назад Витас сбил велосипедистку на пешеходной зоне ВДНХ. А сейчас ему вовсе грозит уголовный срок.