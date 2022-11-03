Солнцев рассказал, какой на самом деле Ксения Собчак была на «Доме-2»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, какой на самом деле так называемая журналистка Ксения Собчак была на телепроекте.

«Мы встречались на площадке каждый день. В редкие дни, когда ее не было, мы все по ней скучали, между прочим», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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При этом Солнцев считает, что у Ксении достаточно денег, чтобы не ввязываться в платные травли людей в соцсетях. Однако факты говорят сами за себя.