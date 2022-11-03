Названы четыре неожиданные вещи, которые король Карл III всегда возит с собой

Королевский репортер Кристофер Андерсен в будущем выпустит книгу «Король» — о принце Чарльзе, который в этом году стал правителем Великобритании Карлом III.

На днях журналист дал интервью, в котором рассказал о некоторых странностях новоиспеченного монарха. В частности, он назвал четыре неожиданных вещи, которые 73-летний король всегда возит с собой, когда отправляется в гости, в том числе и в зарубежных поездках.

Первая — это плюшевый мишка, с которым Чарльз не расстается с детства.

«Эта игрушка у него с тех пор, как он был маленьким ребенком… Единственный человек, которому было разрешено чинить плюшевого мишку короля Чарльза, — это его няня детства Мейбл Андерсон, с которой он остается очень близким», — цитирует автора книги издание ET Canada.

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