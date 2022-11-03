«Будут доводить до крика исполнителя в перьях»: Боню приложили за наезд на Киркорова

Лена Миро подсчитала, что не за полную неделю Филипп Киркоров обругал публично уже третью женщину. Первой была журналистка из Санкт-Петербурга, затем от поп-короля досталось певице Наргиз, ну и потом очередь дошла до Бони.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Миро полагает, что дамам от этого есть несомненная польза - пиар. Блогер уверена, что теперь многие захотят повторять этот трюк - задеваешь Киркорова, и о тебе тут же вспоминают.