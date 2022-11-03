«Будут доводить до крика исполнителя в перьях»: Боню приложили за наезд на Киркорова

Поп-король Филипп Киркоров отреагировал на выпад против него Виктории Бони. Не называя, правда, фамилий, Филипп Бедросович прошелся по звезде реалити-шоу за то, что та осудила его публичный наезд на певицу Наргиз.
Блогер Лена Миро считает, что Филипп Киркоров своим вниманием Боню осчастливил.
«У довольной Кактус-Бони сегодня праздник. Во-первых, она заступилась за женщин. Во-вторых, ее отругал Бедросович. Не мужской поступок, кричит Боня и прыгает радостно по апартаментам в Дубае, не мужской, не мужской, ля-ля-ля! Нужно отдать должное мадам Кактус-Боне: чего хотела, то и получила – молодец», - написала Лена Миро в своем «Живом Журнале».
Лена Миро подсчитала, что не за полную неделю Филипп Киркоров обругал публично уже третью женщину. Первой была журналистка из Санкт-Петербурга, затем от поп-короля досталось певице Наргиз, ну и потом очередь дошла до Бони.
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Миро полагает, что дамам от этого есть несомненная польза - пиар. Блогер уверена, что теперь многие захотят повторять этот трюк - задеваешь Киркорова, и о тебе тут же вспоминают.
«Это же как снежный ком - все, кто хочет, чтобы о них узнали, так и будут доводить до крика исполнителя в перьях. А всех не обругаешь - сил не хватит! Надеюсь, у Филиппа все-таки останется время на творчество», - переживает Лена Миро.