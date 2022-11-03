«Много обязательств»: Водонаева пообщалась с подписчиками об эмиграции

Телеведущая Алена Водонаева любит общаться со своими подписчиками и часто устраивает рубрику «вопрос-ответ». Поклонники интересуются секретами красоты у знаменитости и вопросами воспитания детей. Накануне подписчики поинтересовались у теледивы насчет эмиграции. Алена Водонаева дала конкретный ответ на вопрос.

Телеведущая призналась, что на данный момент не планирует переезжать за границу на постоянной основе.

«Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — объяснила красотка.

Дело в том, что после объявления частичной мобилизации многие звезды шоу-бизнеса поспешили покинуть Россию. Одна из скандальных историй — ситуация с Ксенией Собчак.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».