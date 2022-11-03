«Много обязательств»: Водонаева пообщалась с подписчиками об эмиграции

Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Телеведущая дала конкретный ответ на вопрос одного из поклонников.

Телеведущая Алена Водонаева любит общаться со своими подписчиками и часто устраивает рубрику «вопрос-ответ». Поклонники интересуются секретами красоты у знаменитости и вопросами воспитания детей. Накануне подписчики поинтересовались у теледивы насчет эмиграции. Алена Водонаева дала конкретный ответ на вопрос.

Телеведущая призналась, что на данный момент не планирует переезжать за границу на постоянной основе.

«Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — объяснила красотка.

Дело в том, что после объявления частичной мобилизации многие звезды шоу-бизнеса поспешили покинуть Россию. Одна из скандальных историй — ситуация с Ксенией Собчак. 

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Ранее Алена Водонаева поделилась мнением с подписчиками о том, что музыкант Егор Крид ведет себя крайне нескромно. Он распустил кудри и рассуждает о собственном авторитете перед школьниками.

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