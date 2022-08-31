«Рассуждает о собственном авторитете»: Водонаева обвинила Крида в нескромности

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева в «Телеграм» заявила, что музыкант Егор Крид ведет себя крайне нескромно. Он распустил кудри и рассуждает о собственном авторитете перед школьниками.
«Заюш, даже если ты родишь сегодня и через семь лет твой ребенок пойдет в школу, сильно сомневаюсь, что имя Крид будет иметь какое-то значение для школоты будущего».
Ранее Водонаева сравнила жену актера Павла Прилучного Зепюр Брутян с порноактрисой Еленой Берковой.
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Напомним, что Егор Крид российский певец, рэпер, автор песен, актер. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом «KReeD», сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен.