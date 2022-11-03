«Если выпутается»: что сделает Собчак, когда все уляжется, раскрыл Кушанашвили

Телеведущая и блогер Ксения Собчак сбежала из страны и теперь укрывается за границей. Сверкнуть пятками она поспешила после того, как ее директора задержали за вымогательство, а в особняке светской львицы произошли обыски. Вслед беглянке стали улюлюкать, разоблачать и хейтить.

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Журналист Отар Кушанашвили, глядя на танцы на костях, решил предупредить людей, так открыто ненавидящих Собчак и высказавшихся против нее. В своем Telegram она напомнил про хорошую память блондинки.

«Ксения Собчак, если выпутается, - а она выпутается! - каждому припомнит каждое слово», - предупредил журналист.

А вот другой блогер, психолог Вероника Степанова, недоуменно спрашивает Собчак, почему та не возвращается. Ведь ее убрали из числа подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу.