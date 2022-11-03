«У меня обнаружили онкологию»: молодая жена шефа Ивлева сообщила о страшном

Звезда телевидения, шеф-повар Константин Ивлев два года назад развелся с женой Марией, в браке с которой был 23 года, ради новой возлюбленной Валерии Куденковой. Вскоре последовала свадьба, а весной этого года девушка подарила мужу дочку Нику.

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Сейчас Валерия не только сидит в декрете, но и занимается своим блогом, в котором освещает материнские темы, сообщает новости из жизни, предается воспоминаниям. И на этот раз она поделилась страшным: в жизни она столкнулась со страшным диагнозом.

«Пять лет назад у меня обнаружили онкологию», - сообщила девушка.

Жена Ивлева убеждена, что заболела из-за разгульного образа жизни, который вела: клубы, выписка, развлечения и неверие в Бога. Какой именно онкологией заболела девушка и что с ее здоровьем сегодня, она не рассказала.