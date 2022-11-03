Живет на пенсию старушки-мамы: пародист Песков пожаловался на крайнюю нужду

60-летний пародист, певец и телеведущий Александр Песков пожаловался на бедственное положение. Он вынужден сидеть у матери на шее и питаться за счет ее пенсии. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Чтобы выжить», - признался артист.

Некогда любимый и востребованный пародист сидит без концертов. За последние три года у него было всего три выступления, все остальные появления на сцене не оплачивались.

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В стремлении поправить свои финансовые дела Песков выставил на продажу загородный дом в Истре площадью 750 «квадратов». Но покупателей не нашлось за эти три года, что продается особняк. Видимо, потенциальных хозяев пугает цена – артист просит за недвижимость полмиллиарда рублей.