Лера Кудрявцева: «Александр Песков живет на мамину пенсию»

Это будет очень необычный выпуск, больше похожий на костюмированное шоу. Александр Песков, конечно, настоящий артист. Я с восхищением рассматривала его сценические костюмы, переливавшиеся всеми цветами радуги. Сплошной восторг, а не костюмы, вот что могу сказать. Прямо в студии Песков перевоплотился в Валерия Леонтьева и Надежду Кадышеву, и от этих перевоплощений было глаз не оторвать.
– А у Кадышевой не дешевле костюмы? – не удержалась от вопроса я, рассматривая богато расшитый стразами наряд.
– По-моему, да! – скромно улыбнулся Песков.
Удивительно, что артист, который может себе позволить такие роскошные костюмы, принимает деньги от пожилой мамы. Она делится с сыном своей пенсией, и Песков вынужден эти деньги брать.
– Ну чтобы выжить, – со вздохом признается артист.
Однако даже вздыхает он, не переставая улыбаться: такая натура. И такая профессия: пародист должен улыбаться несмотря ни на что, ведь на него смотрит зритель, который жаждет шоу. Ему зачастую совершенно не интересно, успел ли артист перекусить или отдохнуть, а также хорошо ли себя чувствует, выходя на сцену. Здоровье, увы, время от времени подводит каждого человека, и Александр Песков не исключение.
– Если поджелудочная вот такого размера, то там еще вот такой нарост, – рассказывает о своих проблемах со здоровьем Песков.
Александр Песков в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Но это цветочки: несколько раз Александр Песков находился на грани жизни и смерти, и ему до сих пор неприятно об этом вспоминать.
– В ванную иду и падаю в обморок, – откровенно рассказывает он.
Впрочем, сейчас артист выглядит отлично. Он следит за собой, ведь хорошо выглядеть – неотъемлемая часть его работы, которую он, надо заметить, выполняет великолепно. Кстати, несмотря на блестящую (в прямом и переносном смысле) карьеру, Песков успел стать отцом и вырастить замечательную дочь. Дария уже давно взрослая и крепко стоит на ногах, но им с отцом до сих пор неприятно обсуждать некоторые темы. Например, финансовые вопросы.
– Когда ей исполнилось восемнадцать лет, я сказал: «Касса закрыта!» – признается Песков.
Конечно, как любой ответственный родитель, он хотел, чтобы дочь выросла самостоятельной и умела позаботиться о себе. Так и случилось, но у знаменитого отца осталась обида на своего единственного ребенка, которая до сих пор причиняет ему боль.
Что, помимо финансового фактора, тревожит сейчас Александра Пескова? Почему он решил продать дом? И что врачи говорят о его состоянии здоровья? Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 5 ноября, в 13.00, на НТВ.