Лера Кудрявцева: «Александр Песков живет на мамину пенсию»

Это будет очень необычный выпуск, больше похожий на костюмированное шоу. Александр Песков, конечно, настоящий артист. Я с восхищением рассматривала его сценические костюмы, переливавшиеся всеми цветами радуги. Сплошной восторг, а не костюмы, вот что могу сказать. Прямо в студии Песков перевоплотился в Валерия Леонтьева и Надежду Кадышеву, и от этих перевоплощений было глаз не оторвать.

– А у Кадышевой не дешевле костюмы? – не удержалась от вопроса я, рассматривая богато расшитый стразами наряд.

– По-моему, да! – скромно улыбнулся Песков.

Удивительно, что артист, который может себе позволить такие роскошные костюмы, принимает деньги от пожилой мамы. Она делится с сыном своей пенсией, и Песков вынужден эти деньги брать.

– Ну чтобы выжить, – со вздохом признается артист.

Однако даже вздыхает он, не переставая улыбаться: такая натура. И такая профессия: пародист должен улыбаться несмотря ни на что, ведь на него смотрит зритель, который жаждет шоу. Ему зачастую совершенно не интересно, успел ли артист перекусить или отдохнуть, а также хорошо ли себя чувствует, выходя на сцену. Здоровье, увы, время от времени подводит каждого человека, и Александр Песков не исключение.

– Если поджелудочная вот такого размера, то там еще вот такой нарост, – рассказывает о своих проблемах со здоровьем Песков.