Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребенка

Елена Королева подтвердила, что ее беременность трагически прервалась.

«Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое», — сказала внучка Людмилы Гурченко журналистам.

Напомним, у Елены Королевой есть дочь Таисия от первого брака. Девочка очень похожа на свою звездную прабабушку Людмилу Гурченко.