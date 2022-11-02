Внучка Людмилы Гурченко потеряла ребенка

Елена Королева и Прохор Шаляпин

Елена Королева и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети

О трагедии Елены Королевой сообщил Прохор Шаляпин.

Внучка ныне покойной актрисы Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева потеряла нерожденного ребенка.

О трагедии в соцсетях сообщил Прохор Шаляпин, который дружен с Еленой Королевой.

Беременная Елена Королева неудачно упала на даче, оступившись. В результате удара случился выкидыш на третьем месяце беременности.

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Елена Королева подтвердила, что ее беременность трагически прервалась.

«Да, действительно это так, я потеряла ребенка. Но мне тяжело и плохо. Оставьте меня в покое», — сказала внучка Людмилы Гурченко журналистам.

Напомним, у Елены Королевой есть дочь Таисия от первого брака. Девочка очень похожа на свою звездную прабабушку Людмилу Гурченко.

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