«Больше предложений поступать не будет»: Бузова взбесила Тарасова своим отказом

Дмитрий Тарасов давно счастлив в браке с Анастасией Костенко. Пара воспитывает двух дочек и сына.
При этом, футболисту частенько припоминают его предыдущий брак с Ольгой Бузовой. Как оказалось, спортсмен и сам не забыл экс-супругу. Минувшим летом он даже предложил ей работу в своем проекте о популяризации спорта.
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Тогда теледива дала жесткий отказ бывшему мужу, напомним, что они расстались совсем не друзьями. Тарасова возмутило заявление Бузовой.
«Я хотел конкретный ответ, а там раздули полную кашу, все перевернули. Уверен, что она не сама писала, а ее помощники. Скажу так, я после этого контактировать больше не хочу», — заявил футболист.
Дмитрий отметил, что после развода они с Ольгой нормально общались, однако из-за этой истории перестали поддерживать отношения.
«Если она хочет вот такую грязюку, мне это не интересно. Поэтому больше предложений от нашей команды ей поступать не будет», — подытожил Тарасов в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».