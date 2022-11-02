«Больше предложений поступать не будет»: Бузова взбесила Тарасова своим отказом

Дмитрий Тарасов давно счастлив в браке с Анастасией Костенко. Пара воспитывает двух дочек и сына.

При этом, футболисту частенько припоминают его предыдущий брак с Ольгой Бузовой. Как оказалось, спортсмен и сам не забыл экс-супругу. Минувшим летом он даже предложил ей работу в своем проекте о популяризации спорта.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тогда теледива дала жесткий отказ бывшему мужу, напомним, что они расстались совсем не друзьями. Тарасова возмутило заявление Бузовой.