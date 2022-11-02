Как живут жена и дочь Игоря Крутого в США

У Игоря Крутого большая семья, которая живет на несколько стран. Жена, дети и внуки сейчас в Америке, с ними композитор общается в основном по скайпу.

Наследнице Виктории уже 18 лет, в прошлом году она закончила школу. По словам Игоря Яковлевича девушка уже совсем взрослая, находит время и на личную жизнь.

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На минувших выходных девушка с матерью Ольгой отметила в США Хэллоуин. Они оделись в облегающие черные костюмы, а волосы украсили ободками-ушками.