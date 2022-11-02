«Ничего мужского»: Боня набросилась на Киркорова из-за травли сбежавшей Наргиз

Виктория Боня раскритиковала Филиппа Киркорова за то, что он прошелся по внешности бежавшей из России Наргиз. Модель считает этот поступок недостойным для мужчины.

«Какой отвратительный поступок. Назвать женщину уродиной, когда в зале сидят женщины и дети. В Америке бы общество не простило такое. Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого. Видимо, ничего мужского там уже не осталось», — написала Боня в соцсетях.

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Киркоров, напомним, раскритиковал Наргиз за то, что та негативно высказалась в адрес его самого. Бывшая подопечная Макса Фадеева возмутилась, что поп-король прилетел в Узбекистан на гастроли.

«Понаехали тут», — заявила Наргиз.

Тут Киркорова и понесло.