Данилко выдал неожиданные откровения о Пугачевой и «Евровидении»

Андрей Данилко, более известный в России под псевдонимом Верка Сердючка, сделал заявление о сбежавшей из нашей страны Алле Пугачевой. В интервью признанной в РФ иноагентом Екатерине Гордеевой* украинский артист рассказал о своих отношениях с Примадонной.

«В 2007 году она защищала меня после «Евровидения». Пугачева понимала, что это была заказуха, и не было тяжело. Я всегда на ее стороне, я видел Аллу трогательной», — заявил он.

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Напомним, Данилко представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai. Верка Сердючка показала один из лучших результатов, заняв 2-е место с 235 очками.