«Она пенсионерка, а не певица»: Соседова возмутил неожиданный успех Пугачевой

«Я не верю, что это выбор слушателей. Мне трудно согласиться с тем, что певица, которая не поет уже 20 лет, в глазах слушателей считается певицей.

Она певица в прошлом, сейчас она пенсионерка! Она давно забыла, что такое гастроли», — заявил Соседов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.