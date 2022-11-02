«Она пенсионерка, а не певица»: Соседова возмутил неожиданный успех Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Музыкальный критик напомнил, что певица много лет не записывает новые треки.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне выбрали лучшую эстрадную исполнительницу. 

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По результатам телефонных интервью самой популярной певицей была признана Полина Гагарина, а второе место заняла Алла Пугачева. Сергей Соседов усомнился в том, что Примадонна честно получила серебро рейтинга.

«Я не верю, что это выбор слушателей. Мне трудно согласиться с тем, что певица, которая не поет уже 20 лет, в глазах слушателей считается певицей.

Она певица в прошлом, сейчас она пенсионерка! Она давно забыла, что такое гастроли», — заявил Соседов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Напомним, сейчас Пугачева с семьей живет в Израиле. Многие критикуют артистку из-за того, что она не поддержала родную страну в сложное время, а перебралась за границу.

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