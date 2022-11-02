Обнаглел: сколько стоит пригласить SHAMAN на Новый год

Звезды не скрывают, что зарабатывают больше всего на Новый год. Артисты берут огромные деньги за корпоративы и потом могут отдыхать хоть все 12 месяцев.

Особенно обнаглел молодой певец SHAMAN: он увеличил стоимость за свой концерт на 420% — с 1,35 млн до 7 млн рублей. Даже Григорий Лепс и Полина Гагарина берут меньше — 5 миллионов.

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А вот певец Jony стал скромнее. Если в прошлом году он требовал 5 миллионов за выступление, то сейчас спустился до 4 миллионов.