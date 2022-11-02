У Мадонны обнаружилась та же беда с пальцами, что у короля Карла III: эффект «сосисок» (фото)

Певица Мадонна показала поклонникам свой новый образ в духе королевы, фолловеры были в восторге. Однако самые внимательные заметили, что пальцы певицы выглядят слишком опухшими.
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Кто-то сравнил их с сардельками или сосисками, а кто-то вспомнил, что совсем недавно мир удивлялся пальцам короля Карла III, который из-за отеков, даже согнуть их толком не мог.
Позже креативщики пошли дальше — стали выпускать сосиски имени короля!
А как вы считаете, что с пальцами Мадонны и Карла III?
Пальцы Мадонны. Фото: соцсети
Пальцы короля Карла III. Фото: Global Look Press