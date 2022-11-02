«Умеют ценить»: Семенович рассказала о плюсах отношений с мужчиной старше себя на 20 лет

Певица Анна Семенович часто делится со своими подписчиками в соцсетях подробностями личной жизни. Пышногрудая блондинка как-то рассказывала, что у нее был опыт романтических встреч на расстоянии.

Накануне пользователям стало интересно, смогла бы певица строить отношения с мужчиной старше нее на 20 лет. По ее словам, она бы смогла быть с таким спутником, если бы у нее были бы чувства к нему. По мнению блондинки, чаще всего взрослые мужчины умные и умеющие ценить свою вторую половинку.