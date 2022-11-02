«У меня этого не было»: Линдси Лохан призналась, почему завидует молодым звездам

Звезде фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан 36 лет. Однако уже можно сказать, что пик популярности у нее прошел: самые заметные роли актрисы выпали на нулевые.

В новом интервью звезда поделилась, что стала популярной в то время, когда соцсети еще не имели такой вес в обществе, и что сегодня она завидует молодым звездам, которые раскручиваются в эпоху интернета.

«Даже не знаю. Этого (соцсетей. — Прим. авт.) слишком много. Нет, это мило. Потому что теперь я чувствую, что… Когда я только начинала в бизнесе, ни у кого из нас не было права голоса в том, как контролировать собственный образ. Были снимки папарацци, а потом люди бегали с ними. Поэтому я думаю, что это действительно хорошо, что в наше время люди могут сказать, кто они и кем они хотят быть. Я восхищаюсь и ценю это. И я немного завидую, потому что у меня этого не было», — сказала Линдси в видеоинтервью журналу Cosmopolitan.

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