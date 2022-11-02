«Очень сложно выезжал»: стало известно, где находится Константин Меладзе

Больше полугода о местонахождении Константина Меладзе ничего не было известно. Композитор перестал выходить на связь, а Вера Брежнева не комментировала жизнь супруга.
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О том, где сейчас находится Меладзе, неожиданно рассказал Андрей Данилко. Артист, прославившийся благодаря образу Верки Сердючки, раскрыл тайну в интервью для YouTube-шоу Екатерины Гордеевой*.
Он подтвердил слухи о том, что Меладзе живет за границей.
«Костя в Италии. Он очень сложно уезжал», — лаконично высказался певец.
Какие отношения сейчас между братьями Меладзе, Данилко ответить не смог. Напомним, Валерий не поддержал Россию в сложное время, но не стал перебираться за границу, продолжив выступать.
* Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.