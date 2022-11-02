«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Киркоров во время концерта в Ташкенте обозвал Наргиз «уродиной»

Российский певец Филипп Киркоров во время своего выступления в Ташкенте вечером 1 ноября в жесткой форме «прошелся» по финалистке проекта «Голос» Наргиз Закировой, которой в связи с критикой в адрес России пришлось перебраться в родной Узбекистан.

Видео, на котором Филипп Бедросович говорит о Наргиз перед полным дворцом «Дружбы народов», опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!».

«Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Сюда, сюда... Ничего у нее не выйдет, жалко девочку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина! С таким лицом на сцену выходить, извините... А когда в зале, а когда на сцене, а когда на лице и в зеркале, то кто тебя полюбит»,

— заявил Киркоров.

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