«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Киркоров во время концерта в Ташкенте обозвал Наргиз «уродиной»

Российский певец Филипп Киркоров во время своего выступления в Ташкенте вечером 1 ноября в жесткой форме «прошелся» по финалистке проекта «Голос» Наргиз Закировой, которой в связи с критикой в адрес России пришлось перебраться в родной Узбекистан.
Видео, на котором Филипп Бедросович говорит о Наргиз перед полным дворцом «Дружбы народов», опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!».
«Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Сюда, сюда... Ничего у нее не выйдет, жалко девочку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина! С таким лицом на сцену выходить, извините... А когда в зале, а когда на сцене, а когда на лице и в зеркале, то кто тебя полюбит»,
— заявил Киркоров.
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Напомним, что Закирова первой спровоцировала певца на конфликт. За неделю до его приезда в Ташкент она опубликовала в соцсети видео с афишей концерта, снятое из окна машины.
«Понаехали»,
— заявила она на видео, добавив нецензурное слово, а затем закрыла окно и поехала дальше.
Король отечественной эстрады, увидев новости о выходке бывшей артистке музыкального лейбла Максима Фадеева, ответил ей на своей странице, что для того, чтобы ругаться матом, «даже голосовые связки не нужны».
«А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится»,
— подчеркнул певец.