Оставит Аллу в такой день! Галкин* сообщил, что пропустит день рождения Пугачевой

Пародист Максим Галкин*, потерявший все контракты в России, вынужден гастролировать по городам Европы.
Причем, часто он это делает в ущерб семье. Так, например, уже известно, что Максим Галкин* не сможет быть рядом с Аллой Пугачевой в день ее рождения в апреле. Такого в семейной жизни пары еще не было.
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В микроблоге Максим Галкин* сообщил, что 15 апреля — в день, когда его супруге Алле Пугачевой исполнится 74 года, — он будет в Германии на гастролях.
По словам Максима Галкина*, с женой этот момент он согласовал. Она не возражает.
«15 апреля, жена отпустила, я в Гютерсло», — сообщил Максим Галкин*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.