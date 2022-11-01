Оставит Аллу в такой день! Галкин* сообщил, что пропустит день рождения Пугачевой

В микроблоге Максим Галкин* сообщил, что 15 апреля — в день, когда его супруге Алле Пугачевой исполнится 74 года, — он будет в Германии на гастролях.

По словам Максима Галкина*, с женой этот момент он согласовал. Она не возражает.