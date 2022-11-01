Пугачева больше не лидер: россияне выбрали лучшую певицу 2022 года

Четвертую позицию разделили между собой Лариса Долина и Юлия Чичерина (по 5%), далее последовали София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира. Они набрали по 4% голосов.

Напомним, Алла Пугачева долгое время считалась самой популярной российской вокалисткой. В этом году Примадонна лишилась части поклонников. Певицу раскритиковали за то, что она не поддержала родную страну в сложное время и сбежала в Израиль.