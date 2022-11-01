«Стейк из фламинго и салат из игуаны»: что Анна Asti требует в своем райдере

Недавно Анна Asti проехалась по городам России с концертным туром. Певица осталась очень довольна гастролями. Она боялась, что после ухода из группы Artik & Asti все изменится, однако поклонники, как и прежде, встретили ее очень тепло.
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«Все было безумно классно, получились крутые, просто душевные вечера. Самое главное, все пели хором», — поделилась артистка в шоу «Поехали» на «Авторадио».
Рассказала Анна и о своем райдере. Звезда призналась, что в нем имеется один необычный пункт.
«У меня в бытовом райдере одна необычная позиция — стейк из фламинго и салат из игуаны. Мы специально написали в конце, что мне через 15 минут после концерта обязательно надо это принести», — поделилась Asti.
Оказалось, таким образом певица просто проверяла организаторов концертов на внимательность и смотрела, дочитывают ли они ее райдер. По словам Анны, лишь однажды ей перезвонили и уточнили, насколько обязательным является это требование.