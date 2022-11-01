«Проплаченная история!»: Лобода назвала фейком пост в соцсетях о русском языке

Светлана Лобода опубликовала в своих соцсетях сторис, которая, по ее утверждению, не принадлежит ей. «Фейк», - заявила певица.

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«Новая проплаченная история! Данная сторис никогда не публиковалась в моих соцсетях! Вседозволенность и безнаказанность», - возмутилась Лобода.

Она выставила пост, который назвала ложным о русском языке, где написан текст от имени Светланы Лободы, что она якобы думает и зарабатывает на нем.