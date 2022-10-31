«Рождены суррогатной мамой от еврейского семени»: дети Пугачевой получили право жить в Израиле

Алла Пугачева вместе с девятилетними двойняшками Гарри и Лизой спешно покинула Россию, улетев на частном джете из аэропорта «Внукова». Приятельница артистки дала понять, что Примадонну смутили недетские расспросы ее детей. Вероятно, сверстники в школе стали спрашивать Гарри и Лизу что-то об их отце. Все-таки шоумен Максим Галкин* не вернулся на родину с семьей, сославшись на гастрольный тур.
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Дети Аллы Пугачевой - Гарри и Лиза Галкины. Фото: личный архив
В таблоидах писали, что еще в мае Примадонна оформляла себе израильский паспорт. Документы певица получила совсем недавно. Также ряд компетентных СМИ сообщают, что двойняшки Гарри и Лиза теперь тоже являются гражданами Израиля.
По закону страны, заявку на получение паспорта могут подать только отец или мать несовершеннолетнего ребенка. Кстати, детям шоумена нужно было обязательно присутствовать при оформлении прошения.
«Елизавета Максимовна и Гарри Максимович Галкины (рождены 18 сентября 2013 года) теперь тоже - новые граждане Израиля. Как-никак, они были рождены суррогатной мамой от еврейского семени», - делится источник.
По материалам Dni.ru
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента