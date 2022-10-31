«Рождены суррогатной мамой от еврейского семени»: дети Пугачевой получили право жить в Израиле

Алла Пугачева вместе с девятилетними двойняшками Гарри и Лизой спешно покинула Россию, улетев на частном джете из аэропорта «Внукова». Приятельница артистки дала понять, что Примадонну смутили недетские расспросы ее детей. Вероятно, сверстники в школе стали спрашивать Гарри и Лизу что-то об их отце. Все-таки шоумен Максим Галкин* не вернулся на родину с семьей, сославшись на гастрольный тур.

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