Женщина-кошка: 58-летняя жена Игоря Крутого предстала на Хеллоуин в латексе, подчеркнув стройную фигуру

Жене известного композитора Игоря Крутого, Ольге, в ноябре исполнится 59 лет. Но время, очевидно, играет не против этой женщины, а на нее.

Ольга Крутая с годами стала еще прекрасней. А рядом со своей старшей дочкой от первого брака Викторией выглядит старшей сестрой.

Это доказывает фото, которым Ольга Крутая поделилась в микроблоге.

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