Женщина-кошка: 58-летняя жена Игоря Крутого предстала на Хеллоуин в латексе, подчеркнув стройную фигуру

Игорь Крутой и его жена Ольга

Игорь Крутой и его жена Ольга. Фото: Global Look Press

Ольга Крутая и ее старшая дочь Виктория покрасовались в одинаковых нарядах.

Жене известного композитора Игоря Крутого, Ольге, в ноябре исполнится 59 лет. Но время, очевидно, играет не против этой женщины, а на нее.

Ольга Крутая с годами стала еще прекрасней. А рядом со своей старшей дочкой от первого брака Викторией выглядит старшей сестрой.

Это доказывает фото, которым Ольга Крутая поделилась в микроблоге.

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На снимке Ольга и Виктория Крутые предстали в одинаковых костюмах, которые выбрали для празднования Хеллоуина.

Мать и дочь облачились в наряды из латекса, плотно обхватывающие их фигуры. Получились практически копии — две одинаковые, роковые женщины-кошки.

Ольга и Виктория Крутые. Фото: соцсети

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