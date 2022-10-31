Женщина-кошка: 58-летняя жена Игоря Крутого предстала на Хеллоуин в латексе, подчеркнув стройную фигуру

Жене известного композитора Игоря Крутого, Ольге, в ноябре исполнится 59 лет. Но время, очевидно, играет не против этой женщины, а на нее.
Ольга Крутая с годами стала еще прекрасней. А рядом со своей старшей дочкой от первого брака Викторией выглядит старшей сестрой.
Это доказывает фото, которым Ольга Крутая поделилась в микроблоге.
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На снимке Ольга и Виктория Крутые предстали в одинаковых костюмах, которые выбрали для празднования Хеллоуина.
Мать и дочь облачились в наряды из латекса, плотно обхватывающие их фигуры. Получились практически копии — две одинаковые, роковые женщины-кошки.
Ольга и Виктория Крутые. Фото: соцсети