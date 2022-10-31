Взялся за старое: Филипп Киркоров влип в новый скандал с журналисткой, послав ее куда подальше

В жизни поп-короля Филиппа Киркорова, похоже, повторяется история двадцатилетней давности. Исполнитель, как и тогда, влип в скандал с журналисткой.

На этот раз все происходило в Санкт-Петербурге, куда Филипп Киркоров прибыл, чтобы принять участие в концерте, посвященном 55-летию БКЗ «Октябрьский».

Журналистку, которая задала ему вопрос за кулисами БКЗ, Филипп Киркоров послал куда подальше.

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