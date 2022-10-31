Взялся за старое: Филипп Киркоров влип в новый скандал с журналисткой, послав ее куда подальше

В жизни поп-короля Филиппа Киркорова, похоже, повторяется история двадцатилетней давности. Исполнитель, как и тогда, влип в скандал с журналисткой.
На этот раз все происходило в Санкт-Петербурге, куда Филипп Киркоров прибыл, чтобы принять участие в концерте, посвященном 55-летию БКЗ «Октябрьский».
Журналистку, которая задала ему вопрос за кулисами БКЗ, Филипп Киркоров послал куда подальше.
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Видео, запечатлевшее, как Филипп Киркоров срывается на девушку, появилось в телеграм-каналах в этот понедельник утром.
«Посещая разные города, вы что-то привозите с собой оттуда, на память? Коллекционируете?» — поинтересовалась журналистка у Киркорова.
«Что только ни коллекционировал. Но самое такое, это меню из ресторанов, разных, за эти годы», — ответил поп-король.
«Тырите?» — уточнила собеседница.
Филипп Киркоров рассвирепел и послал девушку.
В окружении исполнителя инцидент уже успели прокомментировать, заявив, что все выдернуто из контекста, и никто не обижен и не оскорблен.
А вот инцидент, имевший место на пресс-конференции Филиппа Киркорова в Ростове в 2004-м году, замять не удалось. Оскорбленная журналистка тогда подала на Киркорова в суд.