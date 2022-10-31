Сорвалась на крик: Анна Большова впала в истерику после смертельного ДТП

История со смертельным ДТП, в котором фигурирует Анна Большова, вызвала большой резонанс. В студии программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» всплыли некоторые детали произошедшей аварии, в которой погибла мать двоих детей. За рулем авто находилась Анна Большова.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Так, ДТП произошло недалеко от деревни Грачевка Калужской области, где у актрисы есть свой дом. Гость программы Максим Федорин раскрыл подробности аварии.
Будучи односельчанином погибшей Олеси Борисенко, он рассказал, что после ДТП актриса находилась в истерике. Большова сильно кричала и нервничала. Ее как могли пытались успокоить местные. Мужчина подметил, что вела себя Анна как самый обычный человек, никакой звездности.
Так, Максим Федорин считает, что в смертельной аварии Анна Большова совсем не виновата. Ранее сообщалось, что в крови погибшей обнаружили большую дозу алкоголя. Также есть вероятность, что женщина незадолго до смерти повздорила со своим сожителем.
Сам Федорин уточнил, что на месте аварии присутствовал его знакомый, тот сразу заметил необычную особенность.
«Когда он вылез из машины, очень сильно пахло болотистой местностью. У нас недалеко есть место. Скорее всего, когда они туда приехали, муж там ее избивал. И такое ощущение, что на нее бутылку водки вылили. Воняло спиртным и болотом. Он даже Олесю не узнал», — поделился друг погибшей.