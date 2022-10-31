Сорвалась на крик: Анна Большова впала в истерику после смертельного ДТП

История со смертельным ДТП, в котором фигурирует Анна Большова, вызвала большой резонанс. В студии программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» всплыли некоторые детали произошедшей аварии, в которой погибла мать двоих детей. За рулем авто находилась Анна Большова.

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Так, ДТП произошло недалеко от деревни Грачевка Калужской области, где у актрисы есть свой дом. Гость программы Максим Федорин раскрыл подробности аварии.