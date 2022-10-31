«Делают все, чтобы твоя фамилия даже на сайте не появлялась»: Цискаридзе об унижениях в Большом театре

Артист балета и ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе не так давно издал книгу мемуаров. Автобиография под названием «Мой театр» вышла в свет в начале октября.

Николай Цискаридзе проработал в Большом театре с 1992 по 2013 год. Самые громкие премьеры того периода связаны с его именем, как и самые заметные скандалы. Николай Цискаридзе много раз критиковал руководство Большого театра, а позднее именно его подозревали в причастности к нападению на худрука Сергея Филина.

Склоки привели к печальным результатам для Цискаридзе. Дошло до того, что Большой театр старается не упоминать его имени в принципе.

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