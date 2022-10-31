«Делают все, чтобы твоя фамилия даже на сайте не появлялась»: Цискаридзе об унижениях в Большом театре

Артист балета и ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе не так давно издал книгу мемуаров. Автобиография под названием «Мой театр» вышла в свет в начале октября.
Николай Цискаридзе проработал в Большом театре с 1992 по 2013 год. Самые громкие премьеры того периода связаны с его именем, как и самые заметные скандалы. Николай Цискаридзе много раз критиковал руководство Большого театра, а позднее именно его подозревали в причастности к нападению на худрука Сергея Филина.
Склоки привели к печальным результатам для Цискаридзе. Дошло до того, что Большой театр старается не упоминать его имени в принципе.
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«Я понял, люди делают все, чтобы твоя фамилия даже на сайте не появлялась. Там, где ты был 21 год главным танцовщиком… Все эти правительственные спектакли, государственные премии связаны конкретно с твоим именем, не с каким-то другим… Я был сначала удивлен», — поделился Николай Цискаридзе с авторами программы телеканала НТВ «Однажды…».
А как-то раз Николай Цискаридзе увидел в книжном магазине сборник под названием «Балеты Большого театра на литературные произведения». Он пролистнул книжицу и не нашел в ней «Пиковую даму», в которой первым исполнил партию Германа в 2001 году.
«Я поинтересовался: почему? Я знал того человека, который давал фотографии. Мне сказали, мол, было приказано не упоминать. После этого решил — напишу», — раскрыл Николай Цискаридзе, как к нему пришла идея мемуаров.