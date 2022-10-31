Вместо «Вечернего Урганта»? Загитова показала съемки нового шоу на Первом канале с Хрусталевым

Олимпийская чемпионка Алина Загитова появилась на съемках нового шоу на Первом канале. Сначала она запечатлела себя в гримерке программы «Вечерний Ургант», затем – на съемочной площадке. В кадр попал шоумен Дмитрий Хрусталев. Обстановка, по наблюдению подписчиков Загитовой, оказалась слишком похожа на закрытое шоу Ивана Урганта, но самого телеведущего Загитова не показала. Поэтому пока неизвестно, вернулся ли он к работе.

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Напомним, «Вечерний Ургант» перестали снимать с весны этого года, сам автор и ведущий проекта сначала уехал в Израиль, а затем залег на дно в Москве.