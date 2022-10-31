«Рамзес не ревнует»: Гулькина уложила Садальского в постель

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина встречается с бодибилдером Рамзесом, который на 13 лет моложе певицы. Пара часто выходила в свет, он снимался в ее горячем клипе. Но артистка решила заменить мужчину на более возрастного и пересняла клип, уложив в постель Стаса Садальского.