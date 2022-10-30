«Дорогая моя, Натуся»: Татьяна Навка поделилась редким снимком с младшей сестрой

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка 30 октября отмечает семейный праздник.
В этот день много лет назад родилась младшая сестра известной спортсменки Наталья Навка.
Татьяна Навка тепло поздравила близкую родственницу, разместив в соцсетях совместные снимки с сестрой - актуальный и архивный, на котором она и Наталья предстали маленькими девочками.
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«Родная моя! С твоим днем! Дорогая моя Натуся, будь счастлива и здорова в окружении любящих и дорогих тебе людей. Мы тебя любим, ценим и дорожим. Я всегда рядом», - обратилась к сестре Татьяна Навка.
Татьяна Навка с сестрой Натальей. Фото: соцсети
Напомним, Татьяна Навка и ее сестра Наталья очень близки. Они поддерживают теплые отношения и стараются часто видеться и общаться. Татьяна Навка является крестной мамой дочери сестры.