«Главное - не озлобится!»: Железняк одной фразой приструнила «зудящую» Кошмал из «Сватов»

Олеся Железняк не стала вступать в открытое противостояние с Анной Кошмал. Ранее актриса, сыгравшая в «Сватах» Женю Ковалеву, заявила, что Железняк, по ее мнению, играла посредственно, так сказать «спустя рукава». Олеся, похоже, на выпад сериальной внучки Ивана и Валюхи Будько не обиделась.

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Так, Железняк считает, что 28-летняя актриса зря дает волю своему гневу. Олеся уверена, что позже все встанет на свои места. Она не сомневается, что любовь никуда не девается, она просто может стать чуть меньше.