«Главное - не озлобится!»: Железняк одной фразой приструнила «зудящую» Кошмал из «Сватов»

Олеся Железняк не стала вступать в открытое противостояние с Анной Кошмал. Ранее актриса, сыгравшая в «Сватах» Женю Ковалеву, заявила, что Железняк, по ее мнению, играла посредственно, так сказать «спустя рукава». Олеся, похоже, на выпад сериальной внучки Ивана и Валюхи Будько не обиделась.
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Так, Железняк считает, что 28-летняя актриса зря дает волю своему гневу. Олеся уверена, что позже все встанет на свои места. Она не сомневается, что любовь никуда не девается, она просто может стать чуть меньше.
«Главное - не озлобиться, не впасть в ярость, жестокость, а искать, держаться за какие-то вещи, за простые», - отметила Железняк.
Ранее Анна Кошмал взъелась и на Федора Добронравова. Актриса отказывается общаться с сериальной родней. Ко всему прочему, звезда «Сватов» нарвалась на критику со стороны Татьяны Кравченко. Та дала понять, что считает свою экранную внучку неблагодарной.
По материалам 5-tv.ru