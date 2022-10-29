«Видно каждую мышцу»: Дарья Мороз предстала в «Ледниковом периоде» в «голом» костюме

На Первом канале стартовал третий выпуск популярного шоу «Ледниковый период». Актриса Дарья Мороз на этот раз решила всех удивить своим внешним видом. Звезда «Содержанок» перевоплотилась в репликанта из культовой картины «Бегущий по лезвию».
Сидящая в жюри актриса Лянка Грыу не могла подобрать слов от восхищения.
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«Вы только посмотрите на Дашу! У нее абсолютно «голый» костюм, мы видим каждую мышцу! Я все ждала перехода из андроида в женщину, и каким же плавным он был», — заявила артистка.
Дарья Мороз в шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал