«Видно каждую мышцу»: Дарья Мороз предстала в «Ледниковом периоде» в «голом» костюме

На Первом канале стартовал третий выпуск популярного шоу «Ледниковый период». Актриса Дарья Мороз на этот раз решила всех удивить своим внешним видом. Звезда «Содержанок» перевоплотилась в репликанта из культовой картины «Бегущий по лезвию».

Сидящая в жюри актриса Лянка Грыу не могла подобрать слов от восхищения.

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