«Видно каждую мышцу»: Дарья Мороз предстала в «Ледниковом периоде» в «голом» костюме

Дарья Мороз в сериале «Содержанки»

Дарья Мороз в сериале «Содержанки»

Актриса снова всех удивила.

На Первом канале стартовал третий выпуск популярного шоу «Ледниковый период». Актриса Дарья Мороз на этот раз решила всех удивить своим внешним видом. Звезда «Содержанок» перевоплотилась в репликанта из культовой картины «Бегущий по лезвию».

Сидящая в жюри актриса Лянка Грыу не могла подобрать слов от восхищения.

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«Вы только посмотрите на Дашу! У нее абсолютно «голый» костюм, мы видим каждую мышцу! Я все ждала перехода из андроида в женщину, и каким же плавным он был», — заявила артистка.

Дарья Мороз в шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал

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