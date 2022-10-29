«Напоминает прическу Монеточки»: Егор Крид разочаровал поклонников сменой имиджа

Певец Егор Крид поменял прическу и этим спровоцировал бурное обсуждение в Сети.

Поклонники скучают по прежнему исполнителю с брутальной стрижкой. Длинные растрепанные волосы Крида нравятся далеко не всем фанатам экс-участника лейбла Black Star.

«Какой-то женский имидж», «Странная грива», «Крид уже не тот», «Напоминает прическу Монеточки», – написали фолловеры артиста в комментариях под свежим фото.

Напомним, Егора Крида из-за частой смены имиджа успели сравнить с зарубежным поп-исполнителем Джастином Бибером, а также с рэпером Yanix. Артист Shaman тоже напоминает слушателям Егора Крида.