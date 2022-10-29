«Завидуйте молча»: Волочкова язвительно припечатала хейтеров

Анастасия Волочкова часто сталкивается с критикой. Обычно экс-прима Большого театра игнорирует выпады хейтеров, однако в новом посте в соцести она неожиданно решила высказаться.
Балерина заявила, что ее осуждают только завистники.
«Меня не удивляет тот факт, что некоторые люди, не зная меня лично и не видя меня на сцене, берут на себя наглость меня судить и оценивать. И учить, как мне жить. Я смеюсь над такими. Завидуйте молча», — написала Анастасия.
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Всем, кому что-то не нравится, Волочкова посоветовала отписаться от профиля и перестать следить за ее жизнью.
«Отпишитесь и живите своей жизнью, а не моей. Не сможете. Потому что в моей ярче и интереснее, чем в вашей», — съязвила звезда.