«А Бузова зубы отцу не могла вставить»: Дава подарил маме роскошный автомобиль

Давид Манукян поздравил с днем рождения главную женщину в своей жизни — маму. Блогер преподнес родительнице роскошный подарок — новую красную иномарку Infiniti QX55. Стоимость автомобиля составляет порядка семи миллионов рублей.

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Дава отметил, что в детстве мама подарила ему игрушечную красную машинку, а сейчас он приобрел для нее полноразмерную версию.