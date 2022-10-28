«А Бузова зубы отцу не могла вставить»: Дава подарил маме роскошный автомобиль

Давид Манукян поздравил с днем рождения главную женщину в своей жизни — маму. Блогер преподнес родительнице роскошный подарок — новую красную иномарку Infiniti QX55. Стоимость автомобиля составляет порядка семи миллионов рублей.
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Дава отметил, что в детстве мама подарила ему игрушечную красную машинку, а сейчас он приобрел для нее полноразмерную версию.
«С днем рождения, мамуль! Я тебя люблю. Спасибо за жизнь, за любовь. Все благодаря тебе. Ты — мое счастье. Это самое малое, что я могу сделать для тебя», — написал Манукян.
Пользователи Сети похвалили блогера.
«Ай, красавчик! Очень достойный поступок»; «Другим звездам стоит взять пример»; «Вот молодец! А Бузова зубы отцу не могла вставить, хотя зарабатывает, наверное, намного больше»; «Настоящий мужчина», — высказались они.
Напомним, Дава и Ольга Бузова встречались около полутора лет. Артисты расстались со скандалом. Поющая ведущая обвинила экс-возлюбленного в изменах и жестком обращении.
Infiniti QX55. Фото: соцсети